Избранный президент Абхазии заявил о планах сближения с Россией

Новоизбранный президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что руководство страны будет уделять особое внимание сближению с Россией, поскольку это «отражается на качестве жизни граждан».

«Что касается отношений с Росиией, намерен действовать в рамках тех договоров, которые существуют. Часть положений этих договоров реализованы, часть не реализованы; те обязательства, которые были взяты абхазской стороной, должны быть реализованы. Мы будем сближать свои позиции по многим вопросам, между нами нет ни одной неразрешимой задачи», – цитирует ТАСС Бжанию.

По его словам, планируется уделять особое внимание взаимодействию с Россией, поскольку это непосредственно отражается на качестве жизни граждан.

Бжания считает, что в Абхазии есть проблемы во всех сферах: в здравоохранении, правоохранении, культуре и спорте.

Избранный президент намерен назначить экс-президента страны Александра Анкваба на должность премьер-министра.

Первым своим шагом на посту президента, Бжания назвал формирование исполнительной власти. «Потом приступим к решению других проблем. Их очень много», – добавил он.

По его словам, есть необходимость разграничить ряд полномочий между главой государства и парламентом.

«Необходимо определенное разделение полномочий межу президентом и парламентом. <...> Мы будем работать в рамках тех полномочий, которыми наделены, взаимодействие, конечно же, будем поощрять», – сказал Бжания.

Он добавил, что Конституция – это фундаментальный документ, поэтому нужно «аккуратно относиться к возможным изменениям в документе».

Также президент подтвердил свою готовность сотрудничать с оппозицией и «выстраивать открытые отношения».

«Оппозиция нужна, вы знаете, что я был одним из лидеров оппозиции. Многие процессы, которые там назревают, мне понятны. Мы не намерены ограничивать права людей, которые будут занимать конструктивную оппозиционную позицию», – заметил Бжания.

Также он уточнил, что церемония его вступления в должность должна состояться 23 апреля.

В воскресенье, 22 марта, в Абхазии проходили повторные выборы президента. По результатам выборов Бжания набрал 56,5% голосов избирателей и избран главой республики.

В воскресенье кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах.