Ардзинба поздравил оппозиционера Бжанию с победой на выборах в Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба поздравил своего соперника оппозиционера Аслана Бжанию с победой на выборах.

Ардзинба отметил, что выборы «прошли без оскорблений, упреков, спокойно, не будоража абхазский народ». Он сообщил, что Бжания, по предварительной информации, одерживает победу на президентских выборах.

«С чем я его искренне и поздравляю, и его команду тоже», – приводит слова Ардзинбы РИА «Новости».

По его словам, «это нормальный результат, Аслан Георгиевич – опытный политик». Ардзинба выразил надежду, что Бжания выполнит «тезисы, которые у него заложены в программе». Ардзинба обещал оказать помощь Бжании.

Сторонники Ардзинбы встретили его выступление аплодисментами. Обстановку рядом с его штабом спокойная. Люди постепенно расходятся по окрестным кафе.

В штабе Бжании сообщили, что он получил более 52 тыс. голосов из 92 тысяч, передает ТАСС.

«Он преодолел 50-процентный барьер», – сказали в штабе.

Уточняется, что Бжания набирает 56,85% голосов, Ардзинба – 35,44%.

ЦИК пока не оглашал данные.

Ардзинба прибыл в штаб Бжании и поздравил его с победой на выборах.