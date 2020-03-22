Явка на повторных выборах президента Абхазии превысила 50%

Явка на выборах президента Абхазии к 18.00 мск превысила 58%, порог явки пройден, сообщила пресс-секретарь центральной избирательной комиссии республики Елена Лабахуа. По ее словам, на выборах проголосовали 77 тыс. 573 человек.

Таким образом, выборы признаны состоявшимися, передает ТАСС.

Руководитель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия отметил, что явка по сравнению с прошлыми выборами выше на 8%, каких-либо нарушений, которые могут повлиять на выборы президента, не зафиксировано.

Голосование проводится на 154 участках, в том числе двух в России – в Москве и Черкесске. В списки избирателей внесены более 128 тыс. человек, это чуть более половины граждан страны. В качестве международных наблюдателей на выборах присутствуют представители Южной Осетии и Приднестровья, также наблюдают за голосованием восемь сотрудников посольства России в Абхазии.

В связи с ситуацией с коронавирусом все избирательные участки обеспечены медицинскими масками и асептическими растворами для рук.

На высший пост претендуют три кандидата – вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Члены делегации межпарламентской ассамблеи сообщества «За демократию и права народов» не зафиксировали нарушений на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил глава делегации Григорий Маракуца. «Выборы проходят достаточно организованно, прозрачно», – приводит его слова РИА «Новости».

Сообщается, что накануне наблюдатели посетили все штабы кандидатов в президенты республики, никаких претензий не было.

Между тем министерство иностранных дел осудило проведение президентских выборов в Абхазии и заявило, что Киев не признает их результатов. Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, чтобы эти выборы якобы проводятся «под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий».

«Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря», – говорится в заявлении МИД Украины.

МИД Грузии также назвал выборы «незаконными», заявив, что они полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.

В ответ на это министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что выборы президента республики являются внутренним делом страны, в которое не следует вмешиваться властям Грузии.

«То, что МИД Грузии комментирует политические события в нашей стране мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Призываем руководство Грузии не повторять подобную риторику, которую слышим на протяжении многих лет. Все политические процессы, и все, что происходит на территории Абхазии – это наше суверенное дело, и происходит все на основании законов Абхазии», – сказал Кове.

Что касается пандемии, глава МИД подчеркнул, что власти Абхазии «с большой настороженностью относятся к распространению коронавируса в мире и предпринимают все необходимые усилия для предотвращения проникновения данной инфекции на территорию Абхазии».

В 20.00 мск голосование на выборах завершилось и начался подсчет голосов. Как ожидается, ЦИК огласит предварительные итоги в понедельник утром, но уже предстоящей ночью свои данные огласят штабы кандидатов, которые также будут вести подсчет.

Напомним, 12 января Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов, постановив назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.