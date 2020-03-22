Явка на повторных выборах президента Абхазии превысила 50%

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Пандемия на глазах меняет торговлю и производство

Роботы удаленной доставки, судя по всему, одна из наиболее перспективных технологий будущегоФото: Daniel Bockwoldt/DPA/ТАСС
Коронавирусный шок вызовет потрясения не только на туристическом рынке и в авиаперевозках. Под угрозой вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства. Но та же самая глобализация породила множество технологий, которые способны сегодня помочь и бизнесу, и населению, а последствия эпидемии создадут новые перспективные рынки. Подробности...
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Обвинения США в адрес России повлекут политические последствия

В последние несколько лет российско-американские отношения зависят от вопроса очередных санкцийФото: Christian Ohde/Global Look Press
В Москве отреагировали на обвинения со стороны США в использовании «энергетического оружия». Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил, что американцы сами используют внешнюю политику диктата и стараются «подложить мину» под «Северный поток – 2». Впрочем, американские СМИ уже сообщают о подготовке очередных антироссийских санкций. Насколько такая угроза реальна и что за ней скрывается? Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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Медицинский спецназ России спасет Италию от смерти

Российские военные вирусологи вылетели в Италию Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Самолеты Ил-76 с военными вирусологами ВС РФ отправляются в Италию – крупнейший очаг распространения коронавируса в Европе. По мнению экспертов, ситуация на Апеннинах действительно катастрофическая, а ЕС и НАТО отвернулись от Италии. В такой ситуации помощь Москвы итальянцам решает сразу две задачи. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Основной итог этого большого шухера

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Коронавирусов вообще на свете – около сорока видов. Новый, значит, примерно сорок первый. Или тридцать девятый. А вот что сегодня рационально – так это постараться сгладить подъем заболеваемости. Вирус новый, подъем резкий. Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...
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              Явка на повторных выборах президента Абхазии превысила 50%

              22 марта 2020, 19:59

              Текст: Ольга Никитина

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              Явка на выборах президента Абхазии к 18.00 мск превысила 58%, порог явки пройден, сообщила пресс-секретарь центральной избирательной комиссии республики Елена Лабахуа. По ее словам, на выборах проголосовали 77 тыс. 573 человек.

              Таким образом, выборы признаны состоявшимися, передает ТАСС.

              Руководитель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия отметил, что явка по сравнению с прошлыми выборами выше на 8%, каких-либо нарушений, которые могут повлиять на выборы президента, не зафиксировано.

              Голосование проводится на 154 участках, в том числе двух в России – в Москве и Черкесске. В списки избирателей внесены более 128 тыс. человек, это чуть более половины граждан страны. В качестве международных наблюдателей на выборах присутствуют представители Южной Осетии и Приднестровья, также наблюдают за голосованием восемь сотрудников посольства России в Абхазии.

              В связи с ситуацией с коронавирусом все избирательные участки обеспечены медицинскими масками и асептическими растворами для рук.

              На высший пост претендуют три кандидата – вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба. 

              Члены делегации межпарламентской ассамблеи сообщества «За демократию и права народов» не зафиксировали нарушений на повторных выборах президента Абхазии. Об этом сообщил глава делегации Григорий Маракуца. «Выборы проходят достаточно организованно, прозрачно», – приводит его слова РИА «Новости».

              Сообщается, что накануне наблюдатели посетили все штабы кандидатов в президенты республики, никаких претензий не было.

              Между тем министерство иностранных дел осудило проведение президентских выборов в Абхазии и заявило, что Киев не признает их результатов. Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, чтобы эти выборы якобы проводятся «под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий».

              «Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря», – говорится в заявлении МИД Украины.

              МИД Грузии также назвал выборы «незаконными», заявив, что они полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.

              В ответ на это министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что выборы президента республики являются внутренним делом страны, в которое не следует вмешиваться властям Грузии.

              «То, что МИД Грузии комментирует политические события в нашей стране мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Призываем руководство Грузии не повторять подобную риторику, которую слышим на протяжении многих лет. Все политические процессы, и все, что происходит на территории Абхазии – это наше суверенное дело, и происходит все на основании законов Абхазии», – сказал Кове.

              Что касается пандемии, глава МИД подчеркнул, что власти Абхазии «с большой настороженностью относятся к распространению коронавируса в мире и предпринимают все необходимые усилия для предотвращения проникновения данной инфекции на территорию Абхазии».

              В 20.00 мск голосование на выборах завершилось и начался подсчет голосов. Как ожидается, ЦИК огласит предварительные итоги в понедельник утром, но уже предстоящей ночью свои данные огласят штабы кандидатов, которые также будут вести подсчет.

              Напомним, 12 января Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов, постановив назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.


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