Суд отменил итоги выборов президента Абхазии

Абхазский Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента, сообщают информационные агентства.

Коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции.

Верховный суд постановил «отменить решение ЦИК об итогах выборов», а также назначить новые, передает ТАСС.

Вице-президент Аслан Барциц сообщил, что власти страны опротестуют решение суда, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе, опубликованном на сайте суда, сообщается, что решение «вступает в силу с момента провозглашения». Адвокат истца Инга Габелая сообщила, что «решение вступило в законную силу сегодня и подлежит немедленному исполнению». Его можно обжаловать, но «даже обращение в надзор не является основанием для приостановления решения».

Напомним, на фоне недавних массовых беспорядков оппозиция и парламент требуют от президента Абхазии подать в отставку.