Попытку переворота в Сухуме устроил герой войны в Донбассе

Оппозиция и даже парламент требуют от президента Абхазии подать в отставку – и все это на фоне недавних массовых беспорядков. Сам президент Хаджимба характеризует происходящее как «попытку госпереворота». Почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис – и как с этим связано убийство воров в законе?

Мотивов у стремящихся свергнуть президента Хаджимбу ровно два, и эти мотивы никак между собой внешне не пересекаются.

«Они – враги для своего народа»

Первый мотив – политический и лежащий на поверхности. 9 января в Сухуме продолжилось заседание Верховного суда, на котором рассматривался иск бывшего кандидата в президенты республики Алхаса Квицинии.

8 сентября прошлого года в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,17% голосов. 11 сентября Квициния обратился с иском против ЦИК в Верховный суд Абхазии. Он сослался на то, что, согласно статье 19 Закона о выборах президента РА, победитель второго тура должен набрать больше другого кандидата плюс голоса, поданные «против всех», а Хаджимба набрал голосов меньше этой суммы. 20 сентября Верховный суд отказал в основном иске Квицинии. 18 декабря началось заседание кассационной инстанции ВС, но оно было отложено на 20 дней.

На заседании 9 января адвокаты Квицинии подали новое ходатайство об отстранении судьи Верховного суда Романа Кварчии, полномочия которого формально истекли. Судьба судьи теперь зависит от позиции избранного президента Хаджимбы, который может его полномочия продлить, а может и не продлить. Адвокаты оппозиции посчитали, что судья Кварчия находится «в зависимом положении» от президента и в результате будет необъективен. То есть заседание суда носило рабочий характер. Был объявлен перерыв, суд удалился на совещание.

Аслан Квициния и оппозиционная партия «Амцахара» с самого начала этой истории призывали своих сторонников воздержаться от насильственных акций. Квициния пошел юридическим путем, оспаривая итоги выборов в судах. Он и вообще «Амцахара» и объединенная оппозиция регулярно выступали с призывами не дестабилизировать ситуацию в республике.

Не тут-то было.

Когда суд объявил часовой перерыв, участники процесса, журналисты и зрители стали выходить из здания суда. Тут навстречу им вышла группа мужчин во главе с Ахрой Авидзбой, только вчера прибывшим в республику из Донецка.

Ахра Авидзба (фото: кадр из видео)

Ахра Авидзба – Герой ДНР, легенда войны на Донбассе, бывший командир интернационального батальона «Пятнашка», позывной «Абхаз», едва ли не последний из оставшихся в живых «самородков» и добровольцев первого призыва времен 2014–2015 годов. Его авторитет в республике близок к звездному, а в 2014 году он уже участвовал в свержении тогдашнего президента Александра Анкваба.

В Сухуме шел проливной дождь, но Ахра переместил толпу на площадку перед Абхаздрамтеатром (местный «Гайд-парк») и сказал речь.

«Почему вы вообще позволили до суда дойти?» – для начала спросил он одного из представителей «официальной» оппозиции. «Мы должны использовать все законные методы», – ответили ему. «Вот именно, законные методы! – отреагировал Ахра. – Воля народа, воля народа! Я вас прошу, политики, депутаты, оставьте вы эту движуху, давайте пойдем к своим братьям».

«Одно хочу сказать. Вот сейчас с помощью вас к людям обращаюсь: это не акция, это уже крик души, это народ собрался... Сегодня, зная, что вон там суд, мы туда пошли и тоже политикам сказали: «Харэ играть! Выходите, идите сюда. Если завтра на нас грузины в суд будут подавать со своими притязаниями, принц Ольденбургский (царский наместник Абхазии, осушивший малярийные болота, посадивший самшитовые рощи и виноград и превративший малярийный край и место ссылки хуже Сибири в курорт – прим. ВЗГЛЯД) приедет и так далее, начнется эта вся катавасия по судам, мы что, должны закрыть глаза на то, что наши братья, отцы воевали для того, чтобы мы потом по судам решали вопрос этой многострадальной земли? Сегодня в Конституции черным по белому прописано, и прописано так, что мы сегодня президента не имеем. Не имея президента, а имея какого-то самозванца, наподобие Лжедмитрия, мы имеем одно – хаос... Поэтому я сегодня одно скажу: мы сегодня не разойдемся. Те, кто нас слышит, видит. Нас погода не напугала. Враг на нас нападет – мы ему не можем сказать: «Подожди по-братски, приди в солнечный день». Сегодня они – враги для своего народа».

И уже через несколько минут толпа переместилась к зданию администрации президента и примерно в 13.15 начался штурм. Формальным поводом стал отказ президента Хаджимбы выйти к народу «поговорить». Пока восставший народ громил правительственные здания, Верховный суд успел удовлетворить иск адвокатов оппозиции и отстранил судью Кварчию. О повторном рассмотрении иска об оценке результатов выборов будет объявлено позднее, поскольку на его место должен быть назначен новый судья.

Но это уже никого не интересовало. Ситуация стремительно катилась к государственному перевороту, а героем улицы стал Ахра Авидзба, с самого начала призывавший отказаться от судов и прочей «этой движухи» и «идти к своим братьям».

К сожалению, есть основания предполагать, что Ахра, при всех его положительных качествах и неоспоримых военных заслугах, не столько борется за демократию и свободные выборы в Абхазии, сколько руководствуется личной местью.

Убийство воров в законе

И это – второй мотив для свержения действующего абхазского президента.

До своей харизматичной речи на площадке у Абхаздрамтеатра Ахру вообще не сильно интересовали результаты сентябрьских выборов, обстоятельства подсчета голосов и детали соблюдения закона о выборах президента. Предыдущий митинг перед зданием администрации он собирал 2 декабря, и посвящен он был совсем другим событиям.

А началось все 22 ноября прошлого года. На летной веранде ресторана «Сан-Ремо» в самом центре Сухума на набережной Мохаджиров культурно отдыхали Астамур Шамба и Алхас Авидзба, более известные в специфических кругах как воры в законе Астик Гудаутский и Хасик (тоже Гудаутский). Неизвестные подъехали на «тойоте» к ресторану и открыли огонь из автоматов. Оба вора были убиты на месте, ранения получили два их родственника (Рустам Шамба и Шамиль Авидзба), также сидевшие за столиком. Шальная пуля попала в голову официантке.

Доминика Акиртава (фото: instagram.com/dominika_akirtava)

Событие чрезвычайное. Эти двое молодых, недавно коронованных воров (обоим по 32 года от роду), большие друзья по жизни, считались на тот момент самыми крутыми и дерзкими в республике и активно участвовали в начавшейся примерно два года назад воровской войне в Абхазии.

Особое внимание общественности привлекла судьба 21-летней официантки Доминики Акиртавы, умницы и красавицы. Семь дней она была в коме, в больнице ее навещали вице-президент и министр здравоохранения, из Сочи приезжали специально приглашенные хирурги, но извлечь пулю из мозга не удалось, и несчастная девушка, которая просто оказалась не в то время не в том месте, скончалась. У Доминики Акиртавы остался двухлетний сын Алан.

На след подозреваемых вышли довольно быстро. Были задержаны братья Дато и Демур Ахалая и рецидивисты Аслан Блабба и Эрик Чкадуа. С должностей были сняты генпрокурор Зураб Ачба и его заместитель Эшсоу Какалия.

Первая беда здесь в том, что один из подозреваемых братьев Ахалая оказался (предположительно) сотрудником госохраны президента Хаджимбы, а другой – сотрудником МВД. «Предположительно» – потому что официальные источники это не подтверждают и не комментируют, но Абхазия – страна маленькая, в ней все замешано на родственных связях, и утаить что-то практически невозможно.

Вторая беда в том, что Герой ДНР и лидер протеста Ахра Авидзба – двоюродный брат убиенного Алхаса Авидзбы, более известного как вор в законе Хасик Гудаутский. Их отцы – родные братья.

На эту тему

С этого момента именно Ахра стал выступать от имени родственников погибших и на митинге 2 декабря открыто обвинил президента Хаджимбу и министра внутренних дел Гарри Аршбу в организации убийства Астика и Хасика. Президент Хаджимба после некоторых колебаний отправил Гарри Аршбу в отставку. Ахра на этом не остановился и потребовал, чтобы бывший глава МВД вообще покинул Абхазию, что многие восприняли как угрозу убийства. На данный момент в Абхазии нет действующего министра МВД, а есть врио Леван Кварацхелия. Пойдя на поводу у требований Ахры, президент Хаджимба лишил себя поддержки в МВД, поскольку, по сути дела, отдал министра Аршбу на поругание. Армия уже заявила о нейтралитете.

В начале этого года Хаджимба инициировал принятие закона о борьбе с организованной преступностью, предусматривавшего чрезвычайные полномочия органов правопорядка и особое наказание за статус вора в законе. Такая норма с недавних пор есть в России, но в Абхазии в силу исторических причин сложилась ситуация, когда воры в законе пользуются в обществе особым статусом и авторитетом. Например, после убийства Астика и Хасика в социальных сетях началась целая волна публикаций о том, что вообще, мол, они были «чистые ребята», многим помогали и по понятиям себя вели.

Эта идеализация воров – типичная ситуация для региона, что очень печально.

Кроме того, считалось, что Астик и Хасик активно борются с наркоманией (в отличие, якобы, от других воров). Робкие голоса о том, что бандитизм – это в принципе плохо, подавлялись. Астик и Хасик мало чем отличались от других воров, кроме разве что молодости и харизматичного внешнего вида. Точно так же отбирались пенсии у стариков, обкладывались данью производители мандаринов и орехов, организовывались похищения предпринимателей. Бандит – он везде бандит.

Воровская война в Абхазии началась примерно два года назад по итогам убийства в Москве «смотрящего всея Руси» Деда Хасана (Аслана Усояна, курда по происхождению). В Абхазии быстро стал набирать вес 53-летний вор в законе Рауль Барцба, известный как Пыза. Именно Пыза инициировал коронование молодых и дерзких бойцов Астика и Хасика, стал их «крестником». «У Пызы теперь две руки, и обе правые», – распространенная местная поговорка. Астик и Хасик принялись агрессивно вычищать из Абхазии воров мегрельского и грузинского происхождения, а также тех, кто связан с группировкой азербайджанского вора в законе Надира Салифова, более известного как Гуля Бакинский.

К моменту смерти Астик и Хасик, а через них Пыза, контролировали уже практически всю Абхазию и претендовали на политическое влияние.

Сейчас никто не может утверждать, что убийство Астика и Хасика и попавшей под шальную пулю официантки действительно связано со стремлением руководства страны избавиться от слишком много о себе думающих воров в законе. Также сложно обвинить Ахру в том, что он имеет отношение к криминалитету (кроме того, что Алхас Авидзба был его близким родственником).

Ахрой движет кровная месть, он вбил себе в голову, что за убийством его двоюродного брата стоят президент Хаджимба и бывший министр МВД Гарри Аршба. Ради мести он готов снести эту власть до основания. Ахра – человек честный, смелый, прямолинейный и однозначный. Объяснить ему, что на его брата имели зуб по итогам двухлетней воровской войны как минимум восемь воров в законе и каждый из них может быть в числе подозреваемых, уже невозможно.

Необходим компромисс

Таким образом, события в Абхазии условно делятся на две неравные части. Есть политическая проблема, связанная с трактовкой законодательства по итогам президентских выборов. Она решается в судебном порядке. Уличными же протестами, по сути, руководит один человек – Ахра Авидзба, ведомый своими личными претензиями к властям.

Но если проблема с политическими результатами выборов может быть решена путем переговоров, то антивластные акции, мотивированные эмоциями и личными отношениями в Абхазии, еще никогда добром не заканчивались. Ахра мог бы потребовать какого-то дополнительного контроля над следствием, а не выводить людей на улицы. Его харизмы достаточно, чтобы долго поддерживать протестные настроения, но насколько это продуктивно? В конце концов, речь идет об имидже Республики Абхазия, и так достаточно спорном после многочисленных и синхронно повторяющихся уличных акций, сопровождаемым насилием.

Стоит забыть об иллюзии возможности контролировать извне ситуацию в Абхазии. Это не удавалось ни царским властям, ни грузинам во времена ГССР, не удается и сейчас. Это особая страна, особый менталитет и способ жизни.

Да, опыт последних десяти лет показывает, что самостоятельно абхазам очень сложно справиться со всем, что происходит внутри их общества, но признать этот факт они не могут по соображениям гордости. Да, новый принц Ольденбургский не приедет, но с ворами в законе и разгулом преступности надо что-то делать. Как и особенно важно, что в Абхазии наконец-то должен появиться лидер, не вызывающий отторжения у значительной части общества.

Надо дать этому народу самостоятельно найти компромисс внутри себя, и устройство абхазского общество дает надежду на то, что такой компромисс рано или поздно будет найден.