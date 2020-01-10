Оппозиция Абхазии заявила о готовности к переговорам с президентом

Абхазская оппозиция, продолжающая митинги у здания администрации президента, готова к переговорам с Раулем Хаджимбой, заявил лидер оппозиции Аслан Бжания.

«Да, конечно», – сказал Бжания, отвечая на вопрос о готовности к переговорам, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что соответствующего предложения от главы республики к нему пока не поступало.

Он подчеркнул, что «ситуация должна быть стабилизирована». «Мы должны ее пустить в правовое русло, налицо политический кризис. … Единственный выход, правовой выход – это провести новые повторные выборы», – добавил лидер оппозиции.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы назвали штурм попыткой государственного переворота.

На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту республики с предложением об отставке. Пресс-служба Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию».