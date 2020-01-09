В Абхазии протестующие пошли на штурм администрации президента

Митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выломали дверь, выбили окно и пытались прорваться внутрь здания.

На площади собрались около 500 человек, включая силовиков, передает РИА «Новости».

Штурм начался около 13.00. Позднее первый замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Багателия сообщил ТАСС, что правоохранители вытеснили митингующих из здания администрации президента Абхазии.

Одним из инициаторов акции стал Ахра Авидзба, ранее требовавший отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. Он заявил, что митинг связан с тем, что один из задержанных по подозрению в громком убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны президента республики.