Протестующие в Абхазии вскрыли оружейную комнату в администрации президента

Участники акции протеста в Абхазии вскрыли оружейную комнату в администрации президента и забрали «определенное количество оружия», сообщил председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба.

«Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти, кроме того, вскрыта оружейная комната (в администрации президента) и определенное количество оружия находится на руках (у протестующих). Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше», – сказал Килба Sputnik Абхазия.

Тем временем абхазская оппозиция организовала штаб у здания администрации президента и не намерена покидать его до тех пор, пока в отставку не уйдет глава республики Рауль Хаджимба, передает ТАСС.

«Организован штаб, наше требование одно – отставка президента. Наши сторонники еще приедут. Сколько надо, столько будем стоять здесь. Должны пройти новые выборы, страной должен руководить человек, не разделяющий свой народ», – сказал член политсовета оппозиционной партии «Амцахара» Рамаз Джопуа.

Напомним, в четверг митингующие начали штурм администрации президента Абхазии, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации Хаджимбы назвали штурм попыткой государственного переворота.

На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту республики с предложением об отставке. Пресс-служба Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию».