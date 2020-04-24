Сенатор: Смерти от коронавируса в развивающихся странах – на совести украинских дипломатов

«При таком подходе мы увидим увеличение количества людей, умерших от коронавируса», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал блокирование Украиной российской резолюции в ООН, направленной на ослабление санкций в условиях борьбы с пандемией коронавируса в мире.

«Борьба с распространением коронавируса – общемировая. А при таком подходе, который обозначила Украина по команде Вашингтона, развивающиеся страны не справятся с эпидемией. Там вирус будет свирепствовать, и выживут лишь те, кто сможет побороть инфекцию силой собственного иммунитета. Остальные погибнут», – сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, США со своей экономикой выдержат эту ситуацию, а Украина надеется, что Вашингтон ей поможет. «Но единственная страна, которая может быть соратником, способным вытянуть экономику Украины – это Россия. Больше их экономика никому не нужна», – отметил сенатор.

«Однако решение блокировать резолюцию России в ООН приведет к дальнейшему ухудшению отношений между нашими странами, к обнищанию украинского народа и окончательной потере государственного суверенитета Украины. Они уверенно движутся к экономической пропасти, про политическую я не говорю – Украина уже там оказалась», – констатировал собеседник.

Ранее Россия раскритиковала Украину за провал резолюции ООН по борьбе с коронавирусом. Как отметили в российском постпредстве при ООН, украинским дипломатам «пришелся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию».

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции»,

– говорится в сообщении постпредства.

Авторы заявления подчеркнули, что позиция Киева подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19. От такого взаимодействия, по мнению дипломатов, «выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии, прежде всего – в развивающихся странах, находящихся в уязвимом положении».

Первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что дипломаты не могли не отреагировать на очередную «победу», провозглашенную коллегами с Украины после того, как они нарушили процедуру молчания по российскому проекту резолюции. «Жду не дождусь, когда к нашим соседям вернется рассудок и они перестанут выглядеть жалкими», – заявил дипломат.

В среду стало известно, что Украина заблокировала резолюцию России в ООН, направленную на ослабление санкций в условиях борьбы с пандемией коронавируса в мире.

Еще в марте Россия предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».

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