Американские и японские математики усомнились в эффективности вакцины БЦЖ

Американские и японские математики усомнились в том, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом нового типа, проследив за развитием COVID-19 среди разных возрастных групп в семнадцати странах мира, где в прошлом проводилась вакцинация. Их выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

«Важно понимать, что речь идет только о том, уменьшает ли БЦЖ вероятность заражения коронавирусом. Мы не исключаем того, что вакцина может понижать вероятность гибели человека от COVID-19 или шансы на развитие тяжелых форм этой болезни. Окончательные ответы на эти вопросы будут получены в ходе клинических испытаний», – передает ТАСС сообщение ученых.

Вакцина БЦЖ была разработана французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году. Она до сих пор остается главным средством борьбы с туберкулезом, однако при этом многие ученые сомневаются в ее эффективности, особенно при использовании для вакцинации взрослого населения. В отличие от России и других стран бывшего социалистического лагеря, БЦЖ не использовалась в массовом порядке в США и некоторых странах Европы.

В конце марта и начале апреля медики начали интересоваться тем, защищает ли БЦЖ от коронавирусной инфекции. В последующие несколько недель эпидемиологи и биологи нашли несколько аргументов как в пользу, так и против этой теории, анализируя статистику ВОЗ и других глобальных медицинских организаций по уровню вакцинации БЦЖ и распространенности коронавируса.

Масао Фукуи, экономист из Гарвардского университета (США), и его коллеги из Японии проанализировали эту ситуацию с другой стороны, попытавшись найти следы благотворного действия БЦЖ в отдельных странах, которые раньше проводили вакцинацию, но прекратили ее относительно недавно.

Вдобавок ученые проверили, различается ли характер действия обычных форм БЦЖ и более эффективных версий вакцины, в том числе созданные в Советском Союзе и Японии.

Для проведения этого анализа математики отобрали только те страны, которые публикуют возрастную статистику по числу заражений COVID-19. Их общее число оказалось небольшим – в общей сложности всего 17 государств мира раскрывает подобную информацию. Получив эти данные, исследователи сопоставили их с тем, когда эти государства начали проводить обязательную вакцинацию от туберкулеза, когда они перешли на новые типы вакцин и отказались от подобной практики.

Для этого математики разбили больных на возрастные группы с шагом в десять лет, после чего сравнили то, каким был уровень вакцинации среди каждой такой группы и то, как часто их поражал коронавирус. Это сопоставление показало, что уровень вакцинации в разных возрастных группах никак не влиял на вероятность заражения COVID-19 во всех изученных странах.

Аналогичным образом, Фукуи и его коллеги не нашли никаких намеков на то, что российская или японская версия БЦЖ были более эффективными в этом отношении, чем другие вариации вакцины от туберкулеза. Все это, как считают математики, говорит о том, что БЦЖ вряд ли снижает вероятность заражения SARS-CoV-2. При этом исследователи не исключают того, что у вакцины могут быть другие положительные эффекты, наличие которых смогут подтвердить только клинические испытания.

Напомним, ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.

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