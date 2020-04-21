Администрация Ленобласти перешла на удаленку из-за заболевших коронавирусом чиновников

Администрация Ленинградской области перешла на режим удаленной работы после выявления коронавируса у нескольких сотрудников.

«У нескольких сотрудников администрации (Ленинградской области, – прим. ВЗГЛЯД) подтверждено заболевание коронавирусом. Перешли в максимально дистанционный режим работы», – написал губернатор региона Александр Дрозденко в Instagram.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у нескольких сотрудников администрации Нижнего Новгорода.