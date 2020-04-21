Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:04  |  vz.ru
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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Испытания танков «Армата» в Сирии вызвали сомнения

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему возникли сомнения в отправке новейших российских танков на сирийские полигоны и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского

                 21 апреля 2020, 13:58
              Фото: Стрингер/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Новинский никогда не выступал против России и попал под санкции как участник истории с расколом «Оппозиционного блока» перед президентскими выборами на Украине», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя снятие Россией санкций с украинского бизнесмена Вадима Новинского.

              «Я не вижу ничего удивительного в том, что с Новинского сняли санкции. Он лично никогда не выступал против России и свою позицию не менял. Возможно, такое решение носит гуманитарный характер», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              Эксперт пояснил, что Новинский попал в санкционный список «как партнер украинского олигарха Рината Ахметова и участник истории с расколом «Оппозиционного блока». «Из-за раскола оппозиционные силы не смогли выступить единым фронтом на президентских выборах, что позволило тогдашнему главе страны Петру Порошенко занять второе место», – добавил собеседник.

              «Если бы не эта история, то вторым в президентской гонке оказался бы Юрий Бойко. Это было главной причиной санкций против украинских оппозиционеров, которые отказались от поддержки общего кандидата. Если бы они смогли договориться – это сильно бы поменяло картину сегодняшнего расклада на Украине», – отметил Погребинский.

              В то же время директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что список лиц, с которых будут сняты российские санкции, в ближайшее время может быть расширен. «Насколько я знаю, в апреле санкции должны были снять с большого круга украинских граждан, но пока согласованы только две фамилии: Новинского и Киселева. Думаю, в ближайшее время будут опубликованы и другие имена», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД. 

              Политолог отметил, что Москва сейчас пытается пересмотреть подход к Украине. «Это связано с уходом Владислава Суркова, который курировал украинское направление в Кремле. Россия будет пытаться нормализовать отношения с украинскими политическими элитами, насколько это сегодня возможно. Для нормализации может быть использовано снятие части санкций с тех политиков, которые вообще не ясно, как туда попали», – заключил Бортник.

              Ранее российское правительство исключило украинского бизнесмена Вадима Новинского из перечня физических лиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

              Как сообщает РБК, Новинский является младшим партнером бизнесмена Рината Ахметова, наряду с которым владеет металлургическим холдингом «Метинвест». Кроме того, Новинскому принадлежат около двух десятков компаний, в том числе Херсонский и Черноморский судостроительные заводы, строительная компания «Криворожаглострой» и торгово-финансовая фирма «Сантис».

              Он также является основным владельцем одной из крупнейших инвестиционно-промышленных групп Украины Smart Holding Group, неоднократно входил в рейтинг богатейших людей Украины по версии журнала Forbes.

              ноябре 2018 года занимавший на тот момент должность премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний.

              В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. В декабре 2018 года первоначальный список был расширен.


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