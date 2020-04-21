Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Российское правительство исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физических лиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Пункты 216 и 358 приложения №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» <...> исключить», – говорится в документе.

В постановлении под указанными номерами значатся Киселев Андрей Николаевич и Новинский Вадим Владиславович, отмечает ТАСС.

Андрей Киселев владеет компанией «Укр Мет», Вадим Новинский является совладельцем компании «Метинвест».

В ноябре 2018 года занимавший на тот момент должность премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. В декабре 2018 года первоначальный список был расширен.