Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.

Как передает передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, обсуждение возможности такого решения связано с обвалом стоимости нефти WTI, которая в понедельник впервые в истории США достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. К 16.36 по времени Восточного побережья США (23.36 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на 35,97 долларов (196,88%), до минус 17,7 долларов. Стоимость поставок в июне подешевела примерно до 20 долларов за баррель.

«С этим ужасом что-то нужно сделать. Но, может быть, уже поздно», – приводит газета слова представителя саудовских властей.

Напомним, 12 апреля состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.