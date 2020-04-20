Благоустройство в рамках нацпроекта началось в Новосибирской области

Работы по благоустройству, намеченные на 2020 год, начались в Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в областном правительстве.

По данным властей, первыми в регионе в текущем году будут благоустроены придомовые территории многоквартирных домов в Искитиме, сообщают «Вести Новосибирск».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов дал старт работам и рассказал, что в мае и июне также начнут благоустраивать и большинство остальных объектов, которые попали в план на 2020 год.

«В общей сложности их 167. 115 придомовых территорий МКД и 52 общественных пространства. Текущая эпидемическая ситуация не должна повлиять на эти планы. Однако, выполнять работы все же станет сложнее, так как ужесточены требования к соблюдению санитарных норм на площадках. Кроме того, презентация и обсуждение проектов теперь проходит в дистанционном режим», – сказал он.

Также в пресс-службе облправительства отметили со ссылкой региональное МинЖКХ, что в настоящее время ведется активная работа по вовлечению жителей всех муниципальных районов Новосибирской области в решение вопросов городской среды в онлайн-формате.

«В городах Карасук, Куйбышев, Тогучин, в посёлке Шахта Тогучинского района, а также в Бердске, Оби, Новосибирске проведены онлайн-презентации проектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств, запланированные к реализации в 2020 году», – подчеркнули власти.

Среди населения этих городов были проведены онлайн-голосования. По их итогам местные жители сами выбрали те общественные пространства, которые будут включены в список на благоустройство в 2021 году.

Не отстают от городов Новосибирской области и более мелкие населенные пункты, отмечает портал. Так, в селе Кирза Ордынского района начал работу специализированный чат, количество участников которого насчитывает более 300 человек. А в рабочем поселке Краснозерское при содействии молодежного добровольческого объединения провели онлайн-квест по местным общественным пространствам.