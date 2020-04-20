Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Тинькова в США

Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату, сообщили в суде.

«Эти слушания не состоятся 27 апреля, они не пройдут по видеосвязи. Будет назначена другая дата заседания», – передает ТАСС слова представителясуда.

Ранее сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.

Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира.

Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.