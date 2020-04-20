В России провели более 2 млн тестов на коронавирус

Более 2 млн исследований на коронавирус проведено в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более двух млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 135 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В нем отмечается, что за последние сутки было проведено 103 тыс. исследований.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 млн человек, за сутки число зараженных в мире возросло на 81 тыс. 153 человека, достигнув 2 млн 241 тыс. 359 случаев. Скончались при этом более 152,5 тыс. человек, из них 6 тыс. 463 человека за последние сутки.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД