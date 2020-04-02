В Италии прокомментировали «странные» смерти в доме престарелых

Смерти пятерых пациентов в доме престарелых в итальянском городе Громо не связаны напрямую с заражением коронавирусом, однако эта версия не исключается, так как тесты на вирус в учреждении не проводились, заявил директор центра по уходу за престарелыми Джан Луиджи Печис-Каваньи.

По словам Печис-Каваньи, первый из пяти летальных исходов зафиксирован еще 19 марта, а средний возраст пациентов составляет 88 лет, передает РИА «Новости».

Также он рассказал, что российские специалисты провели санитарную дезинфекцию пансионата в Громо 30 марта, которая продолжалась почти пять часов.

«У нас 41 койкоместо, и, к сожалению, у нас было только пять летальных исходов. Я бы хотел извиниться за слово «только», потому что я бы хотел, чтобы их не было вообще: учитывая, что наши пациенты, которым в среднем 88 лет, все чувствовали себя хорошо», – сказал директор дома престарелых.

Говоря о «странной» смерти пяти пациентов, Печис-Каваньи отметил, что о наличии коронавируса «можно было только догадываться», потому что никаких тестов или исследований в учреждении не проводилось.

«По одному из случаев медсестра сообщила мне, что женщина скончалась от имевшихся у нее заболеваний. Врач говорит, что это был не коронавирус, но нельзя такого исключать, потому что тесты мы не проводим даже для персонала. Возможно, мы все заражены», – сказал он.

По его словам, наличие коронавируса у скончавшихся установлено так и не будет, потому что их останки уже направлены на кремацию.

Ранее российская газета «Московский комсомолец» со ссылкой на «врачей, которые борются с инфекцией в Ломбардии» сообщила, что были зафиксированы случаи, когда пациенты с диагностированным коронавирусом просто засыпали и не просыпались.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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