Онищенко оценил идею создания биологического паспорта для туристов

Что-то похожее на биологический паспорт уже существует и сегодня, но вряд ли это может быть использовано повсеместно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Распространение коронавирусной инфекции может поспособствовать появлению биологических туристических паспортов в будущем, считают аналитики. Такие документы могли бы гарантировать здоровье въезжающих в разные страны людей и уберечь от распространения каких-либо инфекций.

«Знание о здоровье каждого человека открывает огромные возможности, но и определенные риски. Можно сказать, что биологическая паспортизация ведется уже сегодня (идентификация по сетчатке глаза, информация о группе и резус-факторе крови). Возможно, когда-то и про индивидуальные медицинские показания будут везде, но не в ближайшее время», – рассуждает Онищенко.

Существование биологического паспорта несовместимо с правом на частную жизнь, уверен депутат. Иначе любой сможет узнать, какие у человека есть болезни, возможно, даже использовать это против какого-либо человека, особенно если это связано с психическим здоровьем.

«Вообще уже сегодня можно сказать, что у туристов есть своего рода «биологический паспорт». Если, например, он выезжает в Африку, то обязан быть привит от желтой лихорадки. Также и из-за распространения китайского коронавируса туристы сдают анализы, меряют температуру в аэропортах. Поэтому не думаю, что когда-то где-то будет полная информация о пациентах. Кстати, на такое пойдет не каждое государство», – считает Онищенко.

При этом он отмечает, что знания о состоянии иммунной системы в будущем приведут к тому, что врачи будут каждому составлять индивидуальный календарь прививок. Но на сегодняшний день это очень дорого, к тому же в этом нет срочной необходимости.

Ранее из-за стремительного распространения китайского коронавируса Россия временно прекратила международное авиасообщение. Также 28 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российских границах.