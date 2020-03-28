Россия полностью закрывает границы

Премьер Михаил Мишустин поручил временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через границу России.

«Минтрансу совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00.00 по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», – говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

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