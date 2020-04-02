Глава Самарской области принял звонки горячей линии по коронавирусу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примерил роль оператора кол-центра и принял звонки на горячей линии по коронавирусу.

Азаров рассказал в Instagram, что «поработал (...) в роли оператора контакт-центра и принял звонки на горячей линии, по которой с марта отвечают на вопросы жителей по коронавирусной инфекции».

«Темы разные, но сотрудники справляются, дают рекомендации прибывшим в регион людям, консультируют о действующих у нас противоэпидемических мерах. Оператор рассказала, что за смену она в среднем принимает по 80-100 звонков. Всего на горячую линию уже обратились более шести тысяч человек, по трем тысячам передана информация в медучреждения», – добавил он.

Глава региона отметил, что «поступает много обращений, как в условиях ограничений добраться людям до медучреждений на процедуры».

«Поручил минздраву сегодня же проработать этот вопрос, чтобы больницы выдавали жителям документ, наподобие справок работодателей, и они могли спокойно посещать лечебные мероприятия», – указал он.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе и призвал молодых людей становиться волонтерами. Кроме того, глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях призвал граждан не забывать об активности дома, сохраняя режим самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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