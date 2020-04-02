Цены на нефть перешли к коррекционному росту

Цены на нефть утром в четверг растут на 5-7%, отыгрывая снижение предыдущего торгового дня, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.05 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,51% – до 26,35 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,32% – до 21,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Оптимизма участникам торгов добавили заявления президента США Дональда Трампа, который ожидает, что Саудовская Аравия и Россия вскоре выработают общее решение в связи с обвалом цен на нефть. Также СМИ сообщили, что Трамп в пятницу встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, чтобы обсудить меры помощи отрасли.

Однако многие аналитики сохраняют осторожность, поскольку 1 апреля завершило свое действие соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия уже объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, что примерно на 300 тыс. баррелей в день выше ее производственных мощностей. Поставки планируется наращивать за счет складских запасов.

«Это явный признак того, что саудиты не готовы отступать в ценовой войне, хотя Россия теперь говорит, что не будет увеличивать объемы производства, учитывая текущий переизбыток на рынке», – говорится в сообщении ING в четверг.

Накануне в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти после падения стоимости нефти Brent до минимума с ноября 2002 года на фоне провала переговоров ОПЕК+ и влияния коронавируса на мировую экономику.

Глава Роснефти Игорь Сечин выражал уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, а сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть.

При этом он оценивал себестоимость нефтедобычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет (компании) 22 года добывать (нефть), не снижая объемов добычи».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.