Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о начале процедуры банкротства. Это первая крупная фирма в США, работающая в данной сфере, объявившая о таких мерах на фоне падения цен на энергоносители.

Из заявления Whiting Petroleum следует, что компания намерена начать процесс «финансовой реструктуризации». «На балансе компании имеется более 585 млн долларов, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников», – отмечается в заявлении, пишет газета The Wall Street Journal.

В настоящее время задолженность Whiting Petroleum составляет около 2,2 млрд долларов, передает ТАСС.

Представители компании отметили, что «имело место значительное снижение цен на нефть и газ в свете неопределенности», вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45% и составили 39 центов за акцию.

Whiting Petroleum «стала первой специализирующейся на фрекинге (методе добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта) компанией значительного размера, которая потерпела крах из-за падения цен на нефть». Издание отмечает, что у многих других американских фирм, работающих в этой сфере, имеются крупные задолженности.

Нефть резко подешевела после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта и решили активно наращивать добычу. На этом фоне американские СМИ заявили, что в ситуации с обвалом цен на нефть США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти.

Тем временем Саудовская Аравия начала увеличивать поставки нефти на рынок, однако в ситуации стремительного падения спроса сырье оказалось просто некому продавать.