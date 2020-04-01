Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

Взгляд
1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как выбирают имена для российских вооружений

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Обсуждение: 4 комментария

    Коронавирус косит мировых лидеров

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин анонсировал заявление по новым мерам поддержки экономики
              Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в РоссииНазваны сроки проведения доклинических исследований российской вакцины от COVIDГлава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в РоссииПервый поезд из Уханя после возобновления движения привезет в Европу маски
              Голикова призвала продлить режим самоизоляции с учетом ситуации в регионахБелоруссия запретила вывозить гречку из-за коронавирусаВ Москве принят закон о штрафах за нарушение карантина больными с COVIDВолочкова обвинила экс-директора Мариинского театра в домогательствах
              Минфин зарезервировал на борьбу с коронавирусом 1,4 трлн рублейВ США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосца«КамАЗ» начал производить защитные маски и костюмыОбезьяны в зоопарке Екатеринбурга начали читать книги из-за скуки на карантине

              Главная тема


              Прибалтика назначена ответственной за битву с «русскими хакерами»

              нарушение режима


              Из-за скрывшего заражение коронавирусом москвича закрыли подмосковную больницу

              конфликт в Сирии


              США назвали условие помощи Турции в конфликте с Сирией

              энергетический рынок


              Трамп придумал новый план помощи нефтяникам

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              подрыв единства


              Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              недооценка кризиса


              Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

              В центре эпидемии


              Геворг Мирзаян: Как США спасаются от экономического цунами

              Трусы и крестик


              Алексей Алешковский: Бремя белого человека многим не по плечу

              Своих не бросаем


              Ирина Алкснис: Россия не бросает даже русофобов

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Первая крупная компания по добыче сланцевой нефти обанкротилась в США

                 1 апреля 2020, 21:47
              Фото: REUTERS/Ernest Scheyder
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о начале процедуры банкротства. Это первая крупная фирма в США, работающая в данной сфере, объявившая о таких мерах на фоне падения цен на энергоносители.

              Из заявления Whiting Petroleum следует, что компания намерена начать процесс «финансовой реструктуризации». «На балансе компании имеется более 585 млн долларов, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнеров или сотрудников», – отмечается в заявлении, пишет газета The Wall Street Journal.

              В настоящее время задолженность Whiting Petroleum составляет около 2,2 млрд долларов, передает ТАСС.

              Представители компании отметили, что «имело место значительное снижение цен на нефть и газ в свете неопределенности», вызванной спорами Саудовской Аравии и России, а также распространением нового коронавируса в мире. Акции компании после объявления о банкротстве подешевели примерно на 45% и составили 39 центов за акцию.

              Whiting Petroleum «стала первой специализирующейся на фрекинге (методе добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта) компанией значительного размера, которая потерпела крах из-за падения цен на нефть». Издание отмечает, что у многих других американских фирм, работающих в этой сфере, имеются крупные задолженности.

              Нефть резко подешевела после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта и решили активно наращивать добычу. На этом фоне американские СМИ заявили, что в ситуации с обвалом цен на нефть США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти.

              В то же время президент США Дональд Трамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти.

              Тем временем Саудовская Аравия начала увеличивать поставки нефти на рынок, однако в ситуации стремительного падения спроса сырье оказалось просто некому продавать.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............