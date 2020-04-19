Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил надежду, что при соблюдении россиянами действующих карантинных мер страна сможет победить коронавирус и уже в июне количество новых инфицированных будет стремиться к нулю.

По словам вирусолога, при благоприятном сценарии уже к началу лета количество новых инфицированных в России будет стремиться к нулю. «Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», – подчеркнул Волчков в интервью RT.

По мнению специалиста, карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, поскольку инкубационный период вируса – две недели.

«От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых», – отметил Волчков.

Вирусолог напомнил, что наибольшую опасность для заражения коронавирусом представляют закрытые, плохо вентилируемые помещения. «Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию. Чем больше – тем лучше», – напомнил эксперт.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах выразил уверенность, что «Россия обязательно победит эту эпидемию».

Профессор ВШЭ Александр Шпунт в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал Россию самой успешной в противостоянии коронавирусу страной.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-положительных. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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