Ученые обнаружили новое разрушительное действие коронавируса

Взгляд
19 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
Разделы

Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

Отслеживать перемещения москвичей можно без участия людейФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Режим самоизоляции начал приносить свои плоды – по крайней мере, в Москве достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусом. А на следующей неделе в городе произойдет почти полный отказ от ручного контроля пропусков в пользу «автоматизированных систем» – и это сделает режим самоизоляции более комфортным. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

Состояние латвийских железных дорог близко к катастрофеФото: ldz.lv
Катастрофическое падение транзитного грузооборота на железной дороге наблюдается в Латвии. Виной тому, разумеется, прежде всего коронавирус – однако пандемия, по сути, всего лишь усилила тенденции, которые наблюдались уже много лет. Впрочем, винить в происходящем власти Латвии могут лишь свою русофобию. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...

Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса
              Академик РАН назвал условие для второй волны коронавирусаНазвана доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомовВ США начались протесты с требованием отмены карантинаНазваны наиболее поопулярные товары в условиях самоизоляции
              Ученые обнаружили новое разрушительное действие коронавирусаПознер: Мир провалил этот экзаменФранцузские СМИ убедились в «ненадежности» партнерства с КитаемВ США назвали российские РД-180 «технологическим чудом»
              В Москве установлены выплаты донорам крови с антителами на коронавирусНа Украине усомнились в будущем страныСМИ узнали о возобновлении активного лечения ЗаворотнюкЗадержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области

              Главная тема


              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              «очевидный успех»


              Объяснена очень низкая смертность в России от коронавируса

              «теперь все говорят о нем»


              Трамп похвастался победой над никому не известным «Северным потоком – 2»

              гиперзвуковое оружие


              В США осознали способность российских «Цирконов» продырявить авианосец

              Видео

              моральный дух


              Финские полицейские поддержали сограждан знаменитой советской песней

              международные претензии


              Китай подставился в информационной битве с Америкой

              Спасти пациента Т


              Тюменские врачи дают России надежду на чудо

              рост заболеваемости


              Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

              экологическая катастрофа


              Как Украина отравила воздух над всей Европой

              Абсолютная предвзятость


              Александр Малькевич: Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Жесткая ответственность


              Дмитрий Грунюшкин: Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Пещерное невежество


              Павел Волков: Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              на ваш взгляд


              Как вы празднуете Пасху?

              Ученые обнаружили новое разрушительное действие коронавируса

                 19 апреля 2020, 12:59
              Фото: CHROMORANGE /Knut Niehus/Global Look Press
              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В тяжелой форме заболевания китайский коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах, делая их неспособными к транспортировке кислорода к клеткам, считают итальянские ученые из Университета Вероны.

              В таких ситуациях искусственная вентиляция легких оказывается бесполезной. Ученые указывают, что уровень гемоглобина значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого коронавирусная инфекция протекала легче или бессимптомно, пишет MigNews со ссылкой на Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

              Ученые выяснили, что прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина может отражать прогрессирование клинического ухудшения. Разница между больными в тяжелом состоянии и теми, у кого болезнь протекала легко, составила -7,1 граммов на литр.

              Новые данные могут изменить клинические рекомендации для лечения зараженных, считают ученые.

              Ранее медики Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна провели экспериментальное лечение пациентов с коронавирусом в барокамере.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............