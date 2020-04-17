Волонтеры оперативного штаба в Ульяновске начали работу в эпицентре очага коронавируса

Депутаты, спасатели, действующие медики, педагоги медицинского факультета и Волонтеры Победы совместно с представителями партии «Единая Россия» из Ульяновска выехали в Карсунский район, где был введен режим особых ограничений и жесткой самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Ограничительные меры связаны с подтверждением первичного теста на наличие коронавируса у медсестры и врача Карсунской ЦРБ.

Мониторинг положения и состояния здоровья жителей провели 50 добровольцев. Активисты обошли более 300 домов, рассказали, как нужно вести себя во время распространения инфекции, куда следует обращаться в случае необходимости и как обезопасить близких в случае выявления инфекции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Когда нужна помощь – волонтеры всегда рядом. Мы выехали в Карсунский район, чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации, спрашивали о симптомах, какие потребности сейчас есть у людей, просили оставаться дома. Данные передали в администрацию. Сами жители реагируют хорошо, не паникуют, выполняют рекомендации и ждут, когда закончится этот сложный период», – рассказала руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Ульяновской области Людмила Князькова.

Здоровье граждан, как и здоровье добровольцев – в приоритете, поэтому все активисты, находящиеся в очаге заражения, были обеспечены специальными средствами защиты, закрывающими тело, голову и сочетающимися с другими средствами индивидуальной защиты – респираторами и перчатками.

Отметим, что на данный момент в оперативных штабах по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса работает более 21 тыс. Волонтеров Победы. Добровольцы помогают в call-центрах, обрабатывают заявки граждан, помогают ветеранам Великой Отечественной войны, доставляют продукты питания и лекарства тем, кто находится на строгой самоизоляции.