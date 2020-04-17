Пресс-секретарь челябинского губернатора рассказал о своем лечении от коронавируса

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь рассказал, как лечился от коронавируса в местной больнице.

«Меня лечили в городской клинической больнице №9 в Челябинске, как и ряд других людей с таким же диагнозом. Каждый день обследовали, смотрели симптомы: слушали, замеряли уровень кислорода в крови, брали кровь, делали компьютерную томографию легких и кардиограмму. Также капали капли, плюс я пил противовирусные», – цитирует РИА «Новости» Зюся.

Он добавил, что работал прямо в больнице, все необходимое для этого было, а в свободное время читал, смотрел фильмы и сериалы.

Зюсь отметил, что не знает, где мог заразиться коронавирусом, поскольку за границу он не выезжал, Челябинск в последний месяц не покидал и не контактировал с заболевшими коронавирусом.

По его словам, накануне ему провели два теста, оба оказались отрицательными, после чего 16 апреля его выписали из больницы.

«Сегодня истекает 14 дней заболевания. У меня есть больничный лист, еще несколько дней побуду дома», – пояснил Зюсь.

Пресс-секретарь выразил благодарность врачам, которые «работают с большой самоотверженностью и профессиональностью».

«Поддерживают пациентов во всем. Особое спасибо за неравнодушие. Нам надо поддержать медиков в ответ, например, соблюдать изоляцию, ограничения, чтобы у них было меньше работы в связи с коронавирусом», – сказал Зюсь.

9 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об уходе на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря Сергея Зюся. По его словам, в пятницу период самоизоляции у него завершится после выздоровления Зюся.

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