Установлен источник заражения тюменских курсантов коронавирусом

Военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, по предварительным данным, заразились коронавирусом после контакта с гражданскими лицами, сообщили в Минобороны России.

«По результатам предварительного разбирательства установлено, что причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища», – пояснили в министерстве, передает ТАСС.

В четверг замгубернатора региона Ольга Кузнечевских сообщила, что в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) нашли очаг заражения коронавирусом.