В тюменском военном училище обнаружили очаг коронавируса

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) нашли очаг заражения коронавирусом, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских.

«Два очага заболевания. <...> Второй очаг – это учреждение Министерства обороны – ТВИККУ, где [мы] получили серьезный очаг среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется», – сказала Кузнечевских, передает ТАСС.

Она не уточнила, сколько именно человек заразилось.

Напомним, в России за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.