Глава Пентагона обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Китай якобы скрывает информацию о коронавирусе. В связи с этим, по мнению главы Пентагона, следует усилить давление на Пекин, чтобы заставить его сотрудничать, передает телеканал Fox News.

«Даже сегодня мы видим, что они скрывают информацию. Поэтому я думаю, что нам нужно делать еще больше и продолжать давить на них, чтобы они поделились (информацией, – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует Эспера РИА «Новости».

Глава американского военного ведомства подчеркнул, что для преодоления пандемии необходимо сотрудничество всех стран.

Эспер также высказался о происхождении болезни: «большинство людей считают, что она началась естественным путем», а не была разработана в китайской лаборатории.

Газета ВЗГЛЯД писала, что, судя по последним сообщениям из вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи.