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Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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              Южная Корея первой в мире проводит всеобщие выборы на фоне вспышки коронавируса

              15 апреля 2020, 15:00

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В среду в Южной Корее проходят парламентские выборы. Страна стала первой в мире, где выборы организованы на фоне вспышки коронавируса.

              На 14 тыс. 330 избирательных участках гражданам предстоит выбрать 300 депутатов Национального собрания. Отличительной чертой голосования стали длинные очереди на избирательных участках. Это объясняется тем, что из-за эпидемии граждане соблюдают правила социального дистанцирования, предписывающие находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра, передает ТАСС.

              Очереди стали появляться еще до открытия участков в 6.00 утра, растянувшись на несколько сотен метров, и продолжают расти по мере подхода избирателей. Сам процесс голосования также занимает намного больше времени, чем обычно. 

              На прошлых выборах граждане могли зарегистрировать свой голос, просканировав отпечаток пальца: в стране существует общенациональная база биометрических данных, позволяющая мгновенно идентифицировать любого совершеннолетнего гражданина.

              Однако на фоне ситуации с коронавирусом власти посчитали этот способ потенциально опасным, и потому избиратели должны иметь с собой удостоверение личности, данные которого переписывают члены избирательной комиссии. 

              Кроме того, в этот раз в выборах принимают участие рекордное число политических партий и кандидатов, что требует от голосующих больше времени для того, чтобы найти их в бюллетене.

              Эти документы в этот раз также имеют рекордные размеры – почти полметра в длину. Из-за этого машины для подсчета голосов не могут их обработать и подсчет будет вестись вручную. 

              Граждане с пониманием относятся к долгому ожиданию. «В нынешней опасной ситуации необходимо проявлять дополнительную бдительность и осторожность, неукоснительно соблюдать правила. Конечно, это занимает больше времени, но зато и риск заразиться минимален», – сказал Пак Сон Мо, один из избирателей, голосующих на участке в сеульском районе Енсан.  

              Правительство Южной Кореи и ЦИК объявили, что приложат все возможные усилия для безопасного проведения выборов. В распространенном ими несколькими днями ранее совместном заявлении отмечается, что голосование проводится в экстренной ситуации. В этой связи правительство призывает граждан оказать содействие в проведении честных и безопасных выборов.

              Отличительной чертой голосования стали повышенные меры предосторожности. Так, граждане обязаны посещать избирательные участки в защитных масках. Избирателям предписывается соблюдать дистанцию один метр друг от друга в очередях за бюллетенями и в кабины для голосования. Перед входом в кабину граждане обязаны продезинфицировать руки и надеть пластиковые перчатки.

              Регулярно проводится дезинфекция избирательных участков. Находящиеся на самоизоляции граждане смогут проголосовать после 18.00, когда участки закроют свои двери для остальных. 

              Авторитетный южнокорейский политолог и журналист-международник Мэн Чу Сок считает, что успешное проведение в Республике Корея общенациональных выборов в парламент на фоне пандемии коронавирусного заболевания станет примером для всех остальных стран мира.

              «Республика Корея стала первой в мире страной с развитой демократией, где после начала пандемии проходят всеобщие парламентские выборы. Есть все шансы, что она станет ролевой моделью для всего мирового сообщества, для остальных государств, где в этом году намечены плебисциты, в частности для США, где в ноябре предстоит выбрать президента», – отметил он.

              Мэн Чу Сок считает, что решение правительства провести голосование в положенный срок было правильным: «Озвучивались опасения о том, что явка может быть низкой, но пока они не подтверждаются: она находится примерно на том же уровне, что и в ходе предыдущих выборов. Однако перенос голосования неизбежно подорвал бы легитимность Национального собрания в глазах граждан и в целом южнокорейских демократических институтов».

              Он отметил хорошую организацию выборов, проходящих в условиях проводимой властями кампании по социальному дистанцированию на фоне пандемии.

              «Предприняты беспрецедентные меры, чтобы избежать распространения инфекции, при этом гарантировано право голоса инфицированным и находящимся в самоизоляции гражданам, которых насчитывается более 60 тыс.», – заявил эксперт. Он считает, что успешный южнокорейский опыт проведения выборов в новых условиях «наверняка будет востребован во всем мире».

              Рекордное число южнокорейских граждан посетили избирательные участки и во время досрочного голосования на выборах в Национальное собрание, прошедшего 10 и 11 апреля. По данным ЦИК, в нем приняли участие 11,7 млн человек, или 26,69% зарегистрированных избирателей.

              Явка оказалась максимальной с 2014 года, когда была введена в действие система досрочного голосования. В нем на предыдущих парламентских выборах в апреле 2016 года участие приняли 12,19% избирателей.

              Высокая явка в этот раз обусловлена желанием избирателей избежать большого скопления людей на участках в день выборов в условиях эпидемии, отмечают южнокорейские политологи.

              В день основного голосования явка избирателей по состоянию на 11.00 (05.00 мск) составила 15,3%, или 6,7 млн человек. По данным ЦИК, это на 0,8% меньше, чем в 11 часов утра 13 апреля 2016 года, когда проходили предыдущие парламентские выборы.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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