The New York Times обвинила Путина в развале американской науки и эпидемиях смертельных болезней

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14 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Экологи напрасно обрадовались коронавирусу

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Многие пытаются найти в пандемии COVID-19 хоть что-нибудь хорошее. К примеру, популярной стала точка зрения, согласно которой простой мировой экономики благотворно отразится на экологической ситуации. Якобы мы выполнили «план Греты Тунберг» – пусть и против воли, зато в рекордные сроки. Но так ли это? Ведь происходящее сейчас не подтверждает «зеленую» философию, а проверяет ее на прочность. Подробности...
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Мир облетели кадры массовых погромов, которые прямо сейчас происходят в ЮАР, в некоторые регионы страны введена армия. Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями. Действительно ли пандемия поставила ключевую страну Южной Африки на грань социальной и политической катастрофы? Подробности...
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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чума чумой, а русофобия по расписанию

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Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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              The New York Times обвинила Путина в развале американской науки и эпидемиях смертельных болезней

                 14 апреля 2020, 13:39
              Фото: Evgeny Sinitsyn/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Американское издание The New York Times обвинило президента России Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней».

              Издание пишет, что вспышка нового коронавируса, охватившая весь земной шар, сопровождается активным распространением фейков. При этом указывается, со ссылкой на неких «аналитиков», что Владимир Путин якобы «сыграл принципиальную роль в распространении ложной информации в рамках своих (...) усилий по дискредитации Запада и уничтожению врагов изнутри».

              The New York Times пишет, что после анализа множества интервью, статей, новостных репортажей, «российских документов», твитов и телешоу эксперты издания пришли к выводу: президент России якобы «распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья уже более десяти лет».

              «Его (Владимира Путина) агенты неоднократно насаждали и распространяли идею о том, что вирусные эпидемии, включая вспышки гриппа, Эболы и теперь коронавируса, были посеяны американскими учеными. Дезинформаторы также стремились подорвать веру в безопасность вакцин», – утверждает газета.

              Авторы статьи ссылаются на неких «экспертов», которые считают, что цель Москвы якобы «состоит в том, чтобы изобразить американских чиновников преуменьшающими опасность и создающими серьезную угрозу общественной безопасности».

              Утверждается, что аудитория Кремля «на удивление велика»: «Видеоролики на YouTube от RT (...) в среднем имеют 1 млн просмотров в день, что является «самым высоким показателем среди новостных каналов», согласно отчету американской разведки. С момента основания канала в 2005 году его видеоролики набрали более 4 млрд просмотров».

              По мнению издания, «российская дезинформация» может «способствовать росту общественного цинизма, который подрывает влияние Вашингтона».

              Газета вспомнила пандемию «свиного гриппа» H1N1 в 2009 году, указывая, что тогда в Сети появились «сведения о заговорщических взглядах Уэйна Мэдсена» – американского независимого журналиста и аналитика. Он характеризовал H1N1 как «биоинженерный» грипп.

              В июне 2009 года Мэдсен заявил RT, что создатели вируса работали в секретных лабораториях, в том числе в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида в Форт-Детрике, штат Мэриленд. Также Мэдсен заявлял, что вирус был «склеен» из других штаммов гриппа, включая вирус, ответственный за пандемию «испанки» 1918 года, и сравнил его создателей с безумными учеными из фильма «Парк Юрского периода».

              Затем The New York Times пишет, что в 2012 году Владимир Путин якобы «пополнил свой информационный арсенал военными». И в том же году «российские тролли» якобы начали использовать американские соцсети Facebook, Twitter и Instagram, чтобы распространять фейки среди американцев.

              Утверждается, что эти «тролли» в 2014 году, во время вспышки лихорадки Эбола, распространяли информацию о том, что смертельный вирус был создан искусственно американскими военными и является биологическим оружием.

              Кроме того, в Сети тогда распространилось заявление либерийского ученого и бывшего профессора ботаники из Университета Либерии Сирила Бродерика о том, что вспышка Эболы – это часть «американского заговора», призванного «превратить африканцев в морских свинок» для испытания биологического оружия.

              После американский рэпер Крис Браун написал в Twitter для своих 13 млн подписчиков: «Я думаю, что эпидемия Эболы – это форма контроля над населением».

              «Кремль становился все более уверенным в себе, он начал просто перерабатывать старые нарративы, а не ждать появления новых эпидемий», – заявляют далее авторы статьи.

              Так, в 2017 году «российские тролли» якобы использовали Twitter, чтобы распространить новые фейки о СПИДе – информация касалась доктора Роберта Галло, которого обвинили в том, что он создал вирус.

              Россию заподозрили и в фейках о «вреде» прививок. В то же время издание указывает, что Владимир Путин является сторонником вакцинации и критикует родителей-антипрививочников. «Путин упорно работал над тем, чтобы заставить американцев рассматривать прививки как опасность, а федеральных чиновников здравоохранения – как злонамеренных», – нелогично заключает газета.

              Авторы отсылают к фейкам о том, что вакцинация якобы приводит к аутизму у детей – по их мнению, такая информация распространялась среди американцев по указанию Кремля. Из-за того, что многие родители отказались от прививок, в США произошла вспышка кори.

              Теперь же «российские тролли» якобы распространяют фейки о коронавирусе. The New York Times приводит слова Леи Габриэль, руководителя Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который занимается борьбой с дезинформацией. Она заявила 5 марта на слушаниях в Сенате, что Москва якобы «ухватилась за вспышку коронавируса как за новую возможность посеять хаос и раскол», чтобы «воспользоваться кризисом здравоохранения, когда люди напуганы».

              «Задействована вся экосистема российской дезинформации», – подчеркнула она, добавив, что фейки как будто распространяют «российские государственные сайты, официальные государственные СМИ, а также рой фальшивых аккаунтов в соцсетях».

              «Путин распространяет ложные и тревожные медицинские нарративы не только о патогенах и вакцинах, но и о радиоволнах, биоинженерных генах, промышленных химикатах и других нематериальных объектах современной жизни», – пишет американское издание, отмечая, что такие темы «часто не поддаются общественному пониманию, что делает их идеальными кандидатами для посева путаницы по поводу того, что безопасно, а что – нет».

              В этом «аналитики», на которых ссылается газета, видят попытку «не только подорвать авторитет американских чиновников, но и добиться чего-то более фундаментального: нанести ущерб американской науке, национальному процветанию».

              Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в публикации фейковых статей на фоне распространения коронавируса, поставив под сомнение распространение дезинформации со стороны России, Китая и Ирана.

              Также он обвинил издание The New York Times в нечестности.

              В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о дезинформации по коронавирусу.

              Посольство России в Вашингтоне сочло абсурдными обвинения США в адрес Sputnik и RT в распространении ложных данных о новом коронавирусе.

              Кроме того, Россию в распространении фейков обвинили в Евросоюзе: три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны России по поводу COVID-19.

              В Кремле назвали эти заявления проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе».

              По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах.

              Между тем стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. При этом Пекин заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань.

              Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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