Симоньян ответила на обвинения Запада в создании фейков о коронавирусе

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения со стороны Евросоюза в дезинформации по коронавирусу.

«В свежем докладе от парткома ЕС ищут виновных в коронавирусном хаосе в Европе. И находят RT», – пишет Симоньян в своем телеграм-канале.

Она привела цитату издания Financial Times, которое сообщило, что с 1 января по 12 марта пользователи делились ссылками на материалы о коронавирусе, размещенные каналом RT на испанском более 6,8 млн раз. Издание уточнило, что ссылки размещали в Facebook, Twitter и Reddit, а RT оказался на 12-м месте по популярности, обогнав некоторые крупные западные СМИ.

«Дорогие жители Земли, которые сейчас дерутся в супермаркетах за туалетную бумагу! Кажется, я знаю, на что вам может сгодиться последний тираж газеты FT», – ответила Симоньян.

Ранее Европейская служба по внешним делам заявила, что российские СМИ якобы развязали большую кампанию по дезинформации, чтобы усугубить в странах Запада вызванный пандемией коронавируса кризис.

В Кремле назвали эти сведения проявлением русофобской одержимости.