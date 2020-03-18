Песков объяснил обвинения в адрес России по коронавирусу «русофобской одержимостью»

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18 марта, среда | Последнее обновление — 14:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова заявила о критической ситуации с российскими туристами в Черногории
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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса
Как создать новую теорию успеха России
Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации
Черногория взяла в заложники тысячу россиян
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Нам повезло. Мы жили в одно время с гением
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
Нам всем стоит повариться в собственных котелках
Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...
Чем для Европы закончится «чрезвычайка»
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Как защититься от коронавируса
Обсуждение: 4 комментария
Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театрыПодробности...
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
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