Песков объяснил обвинения в адрес России по коронавирусу «русофобской одержимостью»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России со стороны Евросоюза о дезинформации по коронавирусу являются проявлением русофобской одержимости.

Ранее Европейская служба по внешним делам заявила, что российские СМИ якобы развязали большую кампанию по дезинформации, чтобы усугубить в странах Запада вызванный пандемией коронавируса кризис, передает ТАСС.

«С точки зрения здравого смысла я не могу это комментировать», – сказал Песков.

Он указал, что в докладе нет ни одного конкретного примера и ни одной ссылки, чтобы обвинять СМИ в дезинформации.

«Речь опять идет о каких-то голословных обвинениях. По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», – добавил представитель Кремля.

Добавим, что во вторник главы стран – членов Европейского союза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд на территорию ЕС сроком на 30 дней. ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала именно Европа.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек, число жертв коронавируса достигло 7 тыс. 426 человек.

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