Мастерская «Сенеж» запустила образовательный проект «Полный вперед!»

В понедельник в рамках акции взаимопомощи #МыВместе официально стартовал образовательный проект Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Полный вперед!».

Проект состоит из цикла экспертных видеоконференций и вебинаров продолжительностью до 30 минут, который направлен на помощь всем, кто оказался на самоизоляции из-за Covid-2019. Официальный сайт образовательного проекта http://polnyvpered.rsv.ru/.

«Мы все оказались в ситуации, когда вокруг очень много негативных новостей, тревожных историй. В этих обстоятельствах нужно сохранять оптимизм, понимать, на что мы можем влиять, а на что объективно повлиять не можем, что мы можем исправить, улучшить. Для этого мы и запустили серию вебинаров. Мы будем говорить о практических вещах – от организации досуга на дому до новых идей для бизнеса и перестраивания рабочего процесса», – отметил на открытии первого онлайн-вебинара проекта «Полный вперед!» генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

15 апреля экспертом онлайн вебинара программы «Полный вперед» станет генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей». Регистрация на программу уже открыта.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина обратилась к участникам вебинара.

«Мы с вами сегодня даем старт нашему проекту. География его очень широкая – от Хабаровска до Москвы. Проект реализуем в рамках акции взаимопомощи «МыВместе», которая объединила всех неравнодушных людей в нашей стране. Своими навыками в образовании и запускаемым проектом мы поддерживаем акцию», – сказала она.

Первым спикером онлайн-трансляции стал капитан барка «Крузенштерн» Михаил Новиков. Он прошел на борту «Крузенштерна» путь от матроса до капитана-наставника, участвовал в двух кругосветных плаваниях и Международной Трансатлантической экспедиции.

Капитан поделился с участниками вебинара опытом принятия решений, от которых зависит жизнь: как управлять своим «кораблем», когда за бортом штормит; как принимаются судьбоносные решения в моменте и в условиях неопределенности; какой инструмент у капитана самый полезный в море и на суше.

«Когда мы берем ответственность за свою жизнь, за свои поступки, тогда мы можем делать осознанные шаги, учась на своих ошибках, постоянно повышая квалификацию и вырабатывая какие-то специфические навыки. Профессионализм капитана проявляется именно во время шторма, очень важно правильно оценивать риски и принимать взвешенные решения. Как говорил китайский полководец Сунь-цзы, «мы побеждаем, когда одинаково хорошо умеем управляться и большими силами, и малыми. Мы побеждаем, когда и высший, и низший имеет одни и те же цели». Эти классические принципы побеждать, на мой взгляд, применимы и к сегодняшней ситуации», – сказал Михаил Новиков.

Записи вебинаров будут постоянно доступны на портале «Россия – страна возможностей» всем авторизованным пользователям.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.