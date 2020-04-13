Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса

Генеральная прокуратура выявила ложную информацию о сотнях погибших из-за коронавируса в ряде регионов.

Отмечается, что в Сети также были фейки и о госперевороте. Прокуроры выявили недостоверную информацию в Башкирии, Северной Осетии, а также Волгоградской и Свердловской областях, передает ТАСС.

«Публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям. Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в связи с появлением в Telegram ложной информации о распространении коронавируса среди саратовских медиков открыли уголовное дело.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил поправки в УК России о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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