Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских войск.

13 апреля 1945 года Красная армия после ожесточенных боев захватила город Вену. Освобождение столицы Австрии проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.

«На интернет-портале Минобороны к годовщине освобождения войсками Красной армии столицы Австрии города Вены от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел «Венский вальс Победы», основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Посетители раздела смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами – боевыми донесениями и сводками с фронтов, отчетами и схемами наступления советских войск, наградными листами, приказами верховного главнокомандующего, воспоминаниями участников и фотодокументами.

В разделе представлен журнал боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года, в котором сообщается, что 13 апреля «войска армии, сбивая противника, заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы, к 14.00 противник был полностью выбит из города, и боевые действия на его территории были закончены».

«Как свидетельствует исторический документ, за последний день боев за австрийскую столицу советскими войсками было уничтожено до 400 и взято в плен 570 солдат и офицеров противника. Захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами», – сообщают в Минобороны.

Подчеркивается, что боях за столицу Австрии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество. В политдонесении 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 года приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев.

«Особое место занимают свидетельства военнопленных о работе, проводимой в лагере изменниками Родины – власовцами», – говорится в сообщении.

В начале апреля Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы.

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