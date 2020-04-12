Московских таксистов обязали проверять у пассажиров наличие пропуска

Таксисты в Москве будут обязаны проверять у пассажиров наличие цифрового пропуска, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Сами водители такси получат свой цифровой пропуск, если их организация имеет право работать в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 апреля для поездок на любом транспорте вводятся цифровые пропуска.

В субботу в ГУ МВД столицы сообщили, что полицейские начали дежурство на всех въездах в Москвы, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.

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