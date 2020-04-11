Названа причина пробок из машин скорой помощи в Химках

Пробка из машин скорой помощи перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковных Химках образовалась из-за большого потока пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Помимо 13 городских стационаров, пациентов с COVID-19 принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах, среди которых Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, поток пациентов за последние дни действительно увеличился», – передает ТАСС сообщение штаба.

Там добавили, что все столичные стационары и станция скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

«Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер», – уточнили в оперативном штабе и заверили, что все пациенты, доставленные по скорой, будут размещены в стационаре и получат необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее в Сети появились видеозаписи, авторы которых рассказали о пробке из автомобилей скорой помощи перед клиническим центром ФМБА в Химках.

В ФМБА в субботу сообщили, что за последние два дня поступление пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее значительно усилилось.

За последние сутки в России подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.