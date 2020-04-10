Восемь пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве

В Москве скончались восемь пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, у всех пациентов были сопутствующие заболевания, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Скончавшимся было 39 до 84 лет. У пациентов «был подтвержден диагноз пневмония», передает РИА «Новости».

Кроме того, 39-летний пациент страдал от острой респираторной недостаточности, полнокровия внутренних органов и отека головного мозга, еще трое – от сахарного диабета.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания. В частности, речь идет о гипертонии, ХОБЛ, атеросклерозе, пиелонефрите.

За последние сутки в России подтверждено 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующей недели в городе начнут постепенно вводить пропускной режим.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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