Собянин заявил о постепенном введении пропускной системы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующей недели в городе начнут постепенно вводить пропускной режим. Кроме того, в столице будет приостановлена работа каршеринга и ряда организаций.

«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится – передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно», – сообщил глава города в своем блоге.

Он отметил, что с понедельника в Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса.

«Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1,3 тыс. Большая часть пациентов поступает еще до того как был установлен лабораторно диагноз – коронавирус. Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что, с высокой долей вероятности – это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», – добавил мэр.

Глава города отметил, что в городе уже перепрофилированы 25 больниц, в ближайшее время будет переоборудовано еще больше. «40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом», – сказал мэр.

Градоначальник отметил, что в связи с этим с 13 апреля на неделю с возможным продлением прекращается работа большинства городских организаций. «Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ», – уточнил Собянин.

Кроме того, приостанавливается работа сервисов каршэринга, так как спрос на услугу упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», – пояснил он.



Также в городе приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исклю­чением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов. Не будут работать и организации, которые оказывают медицинские услуги, для которых данный вид деятельности не является основным. «Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано», - заявил Собянин.

Также вводится временный режим исполнения городского бюджета, по которому приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных. Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным.

В указе, опубликованном на сайте Собянина, отмечается, что с 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов медицинского назначения, а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.