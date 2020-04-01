Абрамченко заявила о прохождении пикового спроса на продукты в торговых сетях

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко накануне провела оперативное совещание с министерствами и ведомствами по вопросам регулирования потребительского рынка и обеспечения продовольствием в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Совещание прошло в рамках исполнения поручения председателя правительства Михаила Мишустина по реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях.

По ее словам, ситуация с продовольствием в стране стабильна и находится на особом контроле. Распределительные центры и склады торговых операторов заполнены продуктами. «Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке буквально в режиме онлайн, и оперативно реагируем на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет», – приводятся ее слова в сообщении.

Участники совещания обсудили ситуацию по основным группам продовольствия, в том числе тем, на которые был вызван повышенный спрос в середине марта. Вице-премьер особо отметила работу предприятий розничной торговли и поставщиков продукции.

«Наши производители и ретейл успешно справились с волной выраженного спроса, и буквально в режиме 24/7 работали над поставками продовольствия и мгновенной выкладкой товаров. Это, во многом, говорит о высокой социальной ответственности компаний и мобилизации в момент выраженной покупательской активности, – сказала Абрамченко.

Напомним, в России на фоне пандемии коронавируса вырос спрос на некоторые товары, в том числе гречку и другие крупы. При этом ситуация на потребительском рынке страны стабильна, а появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров.

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