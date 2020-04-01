В США почти закончились маски и респираторы

В связи с пандемией нового коронавируса американские власти практически полностью исчерпали запасы средств личной защиты в Национальном стратегическом резерве США, сообщили источники Reuters в министерстве внутренней безопасности США.

По словам источников, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США приступило к поиску защитных масок, респираторов, медицинских перчаток и халатов за границей. При этом агентство в основном рассматривает поставщиков из Малайзии и Китая, передает ТАСС.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, они используются в случае чрезвычайных ситуаций, в результате которых власти штатов сталкиваются с нехваткой тех или иных медицинских средств.

По данным Reuters, 18 марта 26 млн медицинских масок и 12 млн респираторов типа N95 были направлены из Национального стратегического резерва работникам системы здравоохранения по всей стране.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Россия отправила в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием. В Минобороны подтвердили, что самолет с медицинской помощью вылетел в США.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 865 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3873. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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