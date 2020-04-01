Число заразившихся коронавирусом в США превысило 188 тыс. человек

В Соединенных Штатах выявлено более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 3 873 летальных исхода, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей США.

По его информации, за последние 24 часа в США от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 865 человек, что является рекордным показателем для Соединенных Штатов, передает ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Ранее американская телекомпания CNN сообщала, что за последние сутки от коронавируса в США умерли 770 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в Штатах достигло 3774. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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