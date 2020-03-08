Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на популярные вопросы, связанные с новым коронавирусом. В частности, власти разъяснили, должны ли члены семьи изолированного, не посещавшие опасные страны, тоже быть в карантине.

В департаменте сообщили, что родственники заразившегося не должны быть в карантине, если сами не больны коронавирусом. Однако «при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина», передает РИА «Новости».

«Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования – использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения», – добавили там.

Такие меры ввели для предотвращения распространения заболевания. Однако все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными.

«Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые вы можете уточнить, позвонив в справочную больницы», – добавили в сообщении.

В случае, если пациент изолирован дома и живет один, ему стоит выходить на улицу только при крайней необходимости в малолюдное время и обязательно в медицинской маске.

Также желательно пользоваться службами доставки, помощью друзей и знакомых.

Отмечается, что контроль за соблюдением режима изоляции ведется, в том числе, с помощью видеонаблюдения.

В департаменте также сообщили, что самостоятельная сдача анализа на коронавирус в Москве не предусмотрена, при первых симптомах ОРВИ при самоизоляции необходимо вызвать врача. Для постановки диагноза пациенту без симптомов ОРВИ необходимо провести два исследования, а при наличии симптомов ОРВИ – не менее трех раз.

«Если вы здоровы, то ежедневно о своем самочувствии и температуре тела вы сообщаете в поликлинику по месту жительства в течение всего периода карантина – 14 дней. Если вам нужен больничный лист, необходимо обратиться в вашу поликлинику. Если у вас появились симптомы ОРВИ, незамедлительно вызывайте врача», – даются рекомендации в сообщении в ответ на вопрос, куда обращаться после получения постановления Роспотребнадзора.

Подчеркивается, что при несоблюдении режима 14-дневной изоляции пациенту может грозить ответственность, в том числе уголовная – вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

«Люди с подозрением на коронавирусную инфекцию с одинаковыми сроками пересечения границы либо контакта с заболевшим лежат в маломестных палатах. При первом положительном результате анализа на коронавирусную инфекцию пациента незамедлительно изолируют», – рассказали в ведомстве.

В больницах соблюдаются все необходимые меры защиты от коронавируса: во время работы персонал использует средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки). В конце каждой смены медперсонал сдает экипировку для утилизации и проходит полную санитарную обработку (душ с моющими и дезинфицирующими средствами).

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.

Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. При возвращении из стран, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Кроме того, на интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.

В воскресенье сообщалось, что все пассажиры Diamond Princess выписаны после карантина в Казани.

До этого, в субботу, ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире. По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

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