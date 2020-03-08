Все пассажиры Diamond Princess выписаны после карантина в Казани

Медработники выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в Казани на карантине, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«23 февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», – отметил Мурашко, обращаясь к коллективу республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова в ходе рабочей поездки в Казань, передает ТАСС.

По словам министра, выписанные чувствуют себя хорошо, их уже отправили домой.

Как сообщали ранее, на лайнере Diamond Princess, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Эта мера была предпринята властями Японии для ликвидации распространения коронавирусной инфекции.

На судне находились жители Японии, США, Южной Кореи, Австралии, Израиля, Канады, Гонконга и России. В конце февраля стало известно, что коронавирус подтвердился с помощью вирусологических методов у троих россиян, доставленных в столицу Татарстана.

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