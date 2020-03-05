Круизный лайнер Grand Princess возвращается в Калифорнию из-за коронавируса

Американский круизный лайнер Grand Princess прекратил тур и направился в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса.

Власти штата предполагают, что умерший в Калифорнии человек скончался от болезни, вызванной коронавирусом, он мог заразиться на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля, передает РИА «Новости».

Лайнер шел по курсу в мексиканский город Энсенада, но в среду компания-владелец решила развернуть его и направить в Сан-Франциско, чтобы проверить пассажиров и членов экипажа.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уведомил нас, что они изучают небольшое число случаев коронавируса в Северной Калифорнии, связанных с предыдущей поездкой лайнера Grand Princess... с 11 по 21 февраля», – сообщили в компании.

Там подчеркнули, что на данный момент на борту нет подтвержденных случаев заражения вирусом. В CDC определили группы пассажиров и членов экипажа, которых направят на проверку перед прибытием в Сан-Франциско. Всего в эту группу вошли менее 100 человек. Их попросили не выходить из кают до прохождения проверки. Для проведения анализов все необходимое доставят с помощью вертолета.

Напомним, в феврале круизный лайнер Diamond Princess оказался заблокирован в Японии из-за подозрения на распространение коронавируса на борту.

У троих граждан России, вывезенных с лайнера Diamond Princess, подтвердился коронавирус.

В воскресенье все члены экипажа, остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess на протяжении всех трех недель карантина, благополучно покинули судно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД