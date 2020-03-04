Китайские ученые рассказали о мутациях коронавируса

С начала вспышки коронавируса в Китае вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью, говорится в опубликованной группой китайских ученых статье в журнале National Science Review.

Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме вируса, большинство из которых произошли в последнее время передает РИА «Новости».

Исследование показало, что коронавирус нового типа уже выделился в два подтипа: L – наиболее часто встречающийся (70%) и S – его доля составляет 30%.

По словам ученых, подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако его частота снизилась к началу января. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старее и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного давления.

«Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки», – заявили ученые.

Авторы доклада отмечают, что проанализированные в исследовании данные все еще весьма ограничены, поэтому для дальнейшего анализа и лучшего понимания требуется больше геномных, эпидемиологических данных, а также информация о клинических симптомах пациентов с SARS-CoV-2.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тыс. 270 человек, 2 тыс. 981 пациент скончался.

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