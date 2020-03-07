Пригожин захотел устроить Варфоломеевскую ночь радикалам на Украине из-за травли сироты

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал «вопиющим безобразием» травлю на Украине 12-летнего сироту из Волынской области Максима Ткачука, который выиграл проходивший в Лондоне конкурс Stars of the Albion, исполнив песню «Смуглянка» в форме советского солдата.

«Это вопиющее безобразие. Люди, которые затравили этого ребенка, не могут людьми называться. Это просто звери», – заявил Пригожин в комментарии ФАН.

«Искусство, музыка должны объединять. Я видел интервью с этим прекрасным мальчишкой, который тоже так считает. Он говорил, что он вне политики. И это должно быть так», – подчеркнул продюсер.

По его словам, страна, в которой живет этот мальчик, «пытается его заставить забыть историю, забыть русский язык». «Это, конечно, свинство по отношению к памяти наших предков, это предательство по отношению к тем, кто 75 лет назад отстоял нашу свободу», – добавил Пригожин.

Продюсер признался, что надеялся на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся исправить эту ситуацию и наказать негодяев, однако этого не произошло. «И многим повезло, что не я президент России. Я восхищаюсь выдержкой Владимира Путина, но лично я не смог бы терпеть эти издевательства и такую бы Варфоломеевскую ночь устроил этим радикалам... Они не имеют права на жизнь», – сказал Пригожин, подчеркнув также, что историю нельзя переписывать.

«Сегодняшнее изобилие было бы невозможно без тех, кто голодал и погибал в окопах за наше будущее. Если Зеленский не приедет на Парад Победы в Москву, он для меня перестанет существовать», – заключил Пригожин.

Напомним, нападки на Максима Ткачука, который привез на Украину из Англии победу сразу в трех номинациях песенного конкурса, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне, посыпались не только в соцсетях, но и в украинской прессе. Ребенка обвинили в том, что он не исполнил в Лондоне песен на украинском языке, а вместо этого «пропагандировал Русский мир».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает эта ожесточенная травля с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах.