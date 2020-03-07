Захарова объяснила Зеленскому минусы «гибкого подхода» к Минским соглашениям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости «более гибкого» подхода к Минским соглашениям.

«В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести?» – сказал Зеленский в интервью The Guardian.

«В общественном транспорте на окнах «Запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», – подчеркнула Захарова на своей странице в Facebook.

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Президент Украины также заявлял, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

Напомним, в феврале Киев начал работу над новыми Минскими соглашениями.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва выступает против попыток ряда украинских чиновников саботировать Минские соглашения, которые остаются единственной надеждой украинцев на мир. Он говорил также, что из 13-ти пунктов минского Комплекса мер выполняются только два.

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